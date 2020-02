Niezwykłe miejsce na mapie: mija 100 lat, od kiedy Svalbard należy do Norwegii

Norwegia, w unii z Danią i Anglią, zgłaszała swoje pretensje do Svalbardu jeszcze w XVII i XVIII wieku. W tym czasie Svalbard nazwano terra nullius, co po łacinie oznacza ziemia niczyja . Przynależność państwowa archipelagu ponownie powróciła na arenę międzynarodową w XIX wieku, opisuje Mariusz Mieczkowski, autor artykułu z 2009 roku: Status granic morskich Svalbardu oraz interpretacja Traktatu Spitsbergeńskiego z 1920 roku z perspektywy Międzynarodowego Prawa Morza. Z powodu występujących tam bogatych złóż węgla państwa zaczęły żywo interesować się archipelagiem, wśród krajów, które szczególnie rościły sobie pretensje do terenów, były Szwecja i Norwegia. Kwestii jednak nie uregulowano.

Traktat w Paryżu

Temat powrócił w przededniu I wojny światowej. W 1912 Norwegia proponowała, by Svalbard stał się terytorium dostępnym dla wszystkich krajów, a terytorium zarządzać miały Szwecja, Rosja i oczywiście Królestwo Norwegii. Zgody na takie rozwiązanie sprawy nie chciały wyrazić Niemcy i USA. Na 1915 rok wyznaczono datę konferencji, która miała określić status archipelagu. Jednak wojenna pożoga przesunęła bieżące sprawy na dalszy plan. Svalbard pozostał terra nullius.



W 1919 ustanowiona przez USA, Wlk. Brytanię, Francję, Włochy i Japonię Komisja Spitsbergeńska wrociła do sprawy przynależności. Norwegia i Francja przedłożyły komisji propozycję traktatu, który dawał wszystkim krajom takie same prawa co do terytorium Svalbardu, zwierzchnictwo nad wyspami archipelagu objęła zaś Norwegia. 9 lutego w Paryżu dwanaście państw podpisało Traktat Spitsbergeński. Polska ratyfikowała go 3 września 1931 roku.



Poniżej: Stolicą Svalbardu jest Longyearbyen. To niezwykłe, najbardziej położone na północ miasto świata. W Longyearbyen każdy może kupować towary bez cła. Oznacza to, że nawet ci, którzy nie opuszczają kraju, muszą przejść przez kontrolę celną. W Longyearbyen nie można także… umierać. W 1950 roku odkryto, że wieczna zmarzlina chroni ciała przed procesem normalnego rozkładu – zostawia je doskonale zakonserwowane. Gdyby kiedyś nastąpiło ocieplenie klimatu, groziłoby to wybuchem epidemii.