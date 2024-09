Norwegia stanie w oscarowe szranki. Wybrano kandydata do zdobycia prestiżowej statuetki

Wiadomo już, że w przyszłym roku norweskim kandydatem do Oscara będzie film Armand. Produkcja pokonała dwójkę konkurentów: Ostatnie dni Quislinga i Seks.

Trzy norweskie filmy walczą o nominację do Oscara. Reprezentantem kraju fiordów będzie jeden z nich

– Tegoroczny norweski kandydat do Oscara to powiew świeżości, film ze stylowymi, odważnymi i efektownymi interpretacjami ról. Rzuca światło na skomplikowany temat z ciągle nowych perspektyw, zaskakuje i wzrusza widzów twórczymi inscenizacjami procesów emocjonalnych bohaterów – tak mówi o filmie Norweska Komisja Oscarowa, której przewodniczy Kjersti Mo, w notatce prasowej.

Wszystkie międzynarodowe zgłoszenia do Oscara muszą zostać ocenione przez komisję, która ostatecznie utworzy finałową listę 15 filmów. Następnie zostanie skrócona do pięciu oficjalnych nominacji, co zostanie ogłoszone 17 stycznia.