Melodi Grand Prix 2025: muzyczne emocje na drodze Norwegii do Eurowizji

Melodi Grand Prix (MGP) to jeden z najważniejszych konkursów muzycznych w Norwegii, który od ponad sześćdziesięciu lat wyłania reprezentanta kraju fiordów na Konkurs Piosenki Eurowizji. Tegoroczny finał odbędzie się 15 lutego w Oslo Spektrum. Zwycięzca pojedzie w maju 2025 do szwajcarskiej Bazylei.

Organizatorem wydarzenia jest norweski nadawca publiczny NRK i obecnie to publiczność, głosując za pomocą aplikacji lub SMS-ów, decyduje o tym, kto będzie reprezentować Norwegię na Eurowizji. Program rozpocznie się o 19:50.

Na przestrzeni lat Melodi Grand Prix wyłoniło wielu artystów, którzy zdobyli międzynarodową sławę. Jednym z najbardziej spektakularnych zwycięzców był Alexander Rybak, który w 2009 roku podbił serca Europejczyków piosenką Fairytale , zdobywając rekordową liczbę punktów i zapewniając Norwegii triumf na Eurowizji. Innym historycznym sukcesem było zwycięstwo duetu Bobbysocks w 1985 roku z utworem La det swinge . W ostatnich latach dużą popularność zdobyła także grupa KEiiNO, której utwór Spirit in the Sky w 2019 roku, choć nie zapewnił wygranej na Eurowizji, zdobył największą liczbę głosów od publiczności.

Norwegia wybrała reprezentanta Eurowizji. Do Malmö pojechał folk-rockowy zespół Gåte

W edycji Melodi Grand Prix 2025 weźmie udział dziewięciu artystów. Początkowo planowano występy dziesięciu uczestników, jednak Lavrans Svendsen znany z programu The Voic e wycofał się z konkursu tuż przed ogłoszeniem listy finalistów. Szczegółowe powody rezygnacji nie zostały ujawnione, ale sugeruje się, że decyzja była związana z osobistą gotowością artysty do udziału w tak dużym wydarzeniu.

Kim właściwie są uczestnicy Melodi Grand Prix 2025?

Bobbysocks! to wspomniany już legendarny norweski duet, który wygrał Eurowizję w 1985 roku. Bettan (Elisabeth Andreassen) i Hanne Krogh powracają na scenę MGP po latach, by ponownie zachwycić publiczność. Ich nowa piosenka Joyful ma nawiązywać do klasycznego brzmienia popu lat 80.