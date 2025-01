Czego oni słuchają? Muzyczne hity 2024 uchem Norwegów

Jak co roku, Spotify uchyliło w grudniu rąbka tajemnicy. Jakie dźwięki płyną do uszu Norwegów, gdy słuchają muzyki stamtąd? Kto owładnął gustem muzycznym norweskiej publiczności w minionym roku?

Podium najczęściej słuchanych artystów przedstawia się następująco: 1. Taylor Swift, 2. Billie Eilish, 3. Kanye West. Jest to oczywiście dość zbliżone do trendów globalnych, gdzie Taylor Swift również jest na pierwszym miejscu, a pozostała powyższa dwójka odpowiednio na miejscach piątym i ósmym. My przyjrzyjmy się jednak tym (nielicznym) artystom z najpopularniejszej nad fiordami dziesiątki, którzy są Norwegami. Miejsca 7. i 9. zajęły dwa męskie zespoły, Roc Boyz i Golfklubb.

Niegrzeczni chłopcy

Roc Boyz to grupa złożona z trzech raperów, tworząca imprezową muzykę elektroniczną. Powstała w Bærum w 2019 roku. Grzeczni chłopcy to to nie są. W zeszłym roku norweskie media obiegł news, że podczas koncertu ze sceny rzucona została w kierunku widowni rurka do wciągania kokainy. Nie było ograniczeń wiekowych, choć osoby do 16. roku życia prawo wstępu miały tylko pod opieką osoby dorosłej, a do 13. roku życia – wchodziły za darmo. Podczas innego, wcześniejszego koncertu w przygotowane widowisko członkowie Roc Boyz mieli zaś wpleść przekaz o charakterze pornograficznym, a następnie twierdzić, że nastąpiło to w wyniku awarii technicznej. Ów błąd techniczny musiałby się przypadkowo wielokrotnie powtórzyć, bowiem ten sam filmik raperzy puszczali również w czasie innych występów...