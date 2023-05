67. finał Eurowizji: czy Norwegia i Polska mają szanse na zwycięstwo?

Zarówno Polska, jak i Norwegia awansowały do finału Eurowizji 2023. wikimedia.org/ MandyPettersen/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en; wikimedia.org/ fot. Serecki/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

9-13 maja w Liverpoolu odbywa się 67. edycja konkursu piosenki Eurowizji. W finale Norwegię będzie reprezentować Alessandra Mele, zaś Polskę Blanka Stajkow.

Alessandra ma 20 lat i norwesko-włoskie korzenie. Do ścisłego grona awansowała z piosenką Queen of Kings . Dodatkowo wschodząca gwiazda ogłosiła swoją pierwszą trasę koncertową z łącznie 20 występami w Europie.

Jubileuszowe eliminacje do Eurowizji: tym razem finał poza Oslo

Jej kariera nabrała rozpędu po wydaniu debiutanckiego singla i awansie do Eurowizji po wygraniu lokalnego Melodi Grand Prix. Hit Queen of Kings stał się jednak popularny wcześniej, kiedy wokalistka opublikowała go na TikToku.