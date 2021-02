Zakwaterowanie pracowników zagranicznych: od teraz trzeba je zatwierdzić z wyprzedzeniem

Od 22 lutego pracodawcy, którzy zapewniają zakwaterowanie pracownikom zagranicznym w Norwegii, będą musieli uzyskać zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) dla danego miejsca zamieszkania, informuje norweski rząd w komunikacie prasowym z 19 lutego.

Po przekroczeniu norweskiej granicy istnieje wymóg poddania się kwarantannie, która w zasadzie powinna się odbywać w specjalnie przeznaczonym do tego hotelu. Jednak osoby, które przyjeżdżają do Norwegii np. do pracy i mogą udokumentować, że pracodawca udostępnia odpowiednie miejsce zamieszkania, mogą izolować się pod wskazanym adresem. To właśnie na te miejsca zamieszkania pracodawca musi teraz uzyskać wcześniejszą zgodę.