W Oslo może zabraknąć wykwalifikowanych pracowników. Powód? Nie stać ich na mieszkanie w stolicy

Norweska Konfederacja Związków Zawodowych (LO) uważa, że ​​w Oslo istnieje duże ryzyko braku siły roboczej z odpowiednimi kwalifikacjami. Nowy indeks pokazuje jednak, że coraz mniejszy odsetek siły roboczej może sobie w ogóle pozwolić na mieszkanie w stolicy.

– Istnieje ogromne ryzyko, że zabraknie nam w Oslo siły roboczej z odpowiednimi kwalifikacjami, że osoby te będą zmuszone do pracy i zamieszkania gdzie indziej – mówi szefowa LO w Oslo Ingunn Gjerstad w rozmowie z Aftenposten.

I robotnicy, i fachowcy

W całej Norwegii brakuje wykwalifikowanych pracowników. Są to np. sprzątaczki, stolarze, hydraulicy, pracownicy służby zdrowia. Na początku tego lata dane FINN jobb pokazały, że w drugim kwartale 2023 (od kwietnia do czerwca włącznie) nastąpił na rynku spadek liczby ogłoszeń o pracę o 18 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.