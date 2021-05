W Norwegii brakuje prawie 50 000 fachowców: najwięcej w służbie zdrowia i budownictwie

Podczas gdy w Norwegii 200 tys. osób poszukuje pracy, w norweskich firmach brakuje łącznie 46 tys. pracowników. Prawie połowy fachowców z tego grona potrzeba w służbie zdrowia i budownictwie, informuje najnowszy raport biznesowy Norweskiego Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) opublikowany 20 maja. Tegoroczne badanie pokazuje również, w jakim stopniu kryzys koronawirusowy wpłynął na personel w kraju fiordów.

– To, że istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą w ramach tych grup zawodowych, nie jest niczym nowym, ale wzrosło od zeszłego roku – mówi doradca Audun Gjerde z NAV cytowany w komunikacie prasowym.

Na podstawie odpowiedzi firm NAV oszacował niedobór siły roboczej na 46 tys. osób. Chociaż zgodnie z badaniem w ostatnich latach deficyt pracowników w Norwegii zmalał – w 2020 roku norweskim pracodawcom brakowało 50750 osób, a w 2019 było ich 59450 – liczba ta nadal jest wyższa, niż oczekiwał NAV. Urząd liczył na to, że firmy nie będą miały problemów z rekrutacją, skoro z powodu pandemii społeczeństwo zostało częściowo zamknięte, a bezrobocie utrzymywało się na wysokim poziomie. Tymczasem do odwrotnego wyniku przyczyniły się kontrole graniczne i duży wskaźnik zachorowań na covid-19.

– Między innymi zwiększona presja na służbę zdrowia i ograniczenia w podróżowaniu pracowników z zagranicy przyczyniają się do wciąż wysokiego niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej – twierdzi Gjerde. Mimo to NAV uważa dane za stabilne i oczekuje, że wiele z około 200 tys. osób poszukujących obecnie zatrudnienia wróci do pracy w ciągu przyszłego roku. Może jednak minąć trochę czasu, zanim norweski rynek pracy faktycznie się unormuje.