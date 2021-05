Pracownicy zagraniczni zarabiają za mało i nie znają swoich praw. Ruszyła kampania przeciwko dumpingowi w Norwegii

Ponad 50 tys. pracowników regularnie podróżuje do Norwegii z Europy Wschodniej. pixabay.com/public domain

Wiele osób, które przyjeżdżają z Europy Wschodniej do pracy w Norwegii, nie zna swoich praw i obowiązków jako pracowników w kraju fiordów. Aby zaradzić temu problemowi, rozpoczęto specjalną kampanię informacyjną Know Your Rights.

Większość pracowników zagranicznych w Norwegii to mężczyźni w wieku 30-50 lat zatrudnieni w budownictwie, przemyśle rybnym oraz hotelarskim i restauracyjnym. Przeważnie są nisko opłacani.

– Doświadczenie pokazuje, że wielu z tych pracowników nie otrzymuje wynagrodzenia zgodnie z przepisami i nie ma takich samych praw jak inni pracownicy w Norwegii – powiedziała dyrektor generalna Norweskiej Inspekcji Handlu i Pracy Trude Vollheim.

Dostępna w ośmiu językach Kampania Poznaj swoje prawa (Know Your Rights) skierowana jest m.in. do pracowników z Litwy, Estonii, Rumunii, Polski i Bułgarii zatrudnionych w Norwegii, i stanowi część międzynarodowej współpracy mającej na celu zwalczanie dumpingu socjalnego. Kampanię sfinansowano z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Według Centralnego Biura Statystycznego (SSB) ponad 50 tys. pracowników regularnie podróżuje do Norwegii z Europy Wschodniej. Spośród nich około 20 tys. pochodzi z krajów objętych kampanią.



Obecnie udostępniono bezpłatne materiały informacyjne dotyczące kampanii Poznaj swoje prawa w ośmiu językach: bułgarskim, estońskim, litewskim, polskim, rumuńskim, rosyjskim, angielskim i norweskim.