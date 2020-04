Urlop a koronawirus: co może ustalić pracodawca mimo epidemii COVID-19

W ostatnich tygodniach w związku z przestojem na rynku pracy dziesiątki tysięcy osób zatrudnionych w Norwegii zostało odsuniętych od obowiązku wykonywania zawodu i przekierowanych na permittering. W tym okresie pracodawca nie musi im wypłacać pensji, pracownicy natomiast muszą zarejestrować się w Urzędzie Pracy i Polityki Socjalnej jako poszukujący pracy, by móc otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Mimo to muszą też skorzystać z zaplanowanego wcześniej urlopu. Równie dobrze pracownik może zostać poproszony, aby zrezygnować z ustalonych wakacji. Dni urlopowe nie liczą się jako dni permitteringu.

Istnieją zawody i okoliczności, w których pracodawca może żądać od zatrudnionego przerwania urlopu i powrotu do pracy, jak np. w przypadku pracowników służby zdrowia. W zależności od profesji muszą to jednak regulować ustawy podobne do tej o przygotowaniu do ochrony ludzkiego zdrowia (Helseberedskapsloven). W innych sytuacjach pracodawca może poprosić pracownika powrót z trwającego urlopu, ale na warunkach satysfakcjonujących obie strony.