Te okręgi najbardziej polegają na zagranicznych pracownikach. Siłę roboczą najliczniej reprezentują Polacy

Odsetek pracowników migrujących i dojeżdżających z zagranicy wśród zatrudnionych w Norwegii wzrósł z 2 proc. w 2003 r. do 8 proc. w 2020 r. Jeśli uwzględniłoby się również cudzoziemców z krajów nordyckich, wynosiłby on 10 proc.

Największy wzrost odsetka imigrantów zarobkowych w Norwegii (o 1,2 punktu procentowego) miał miejsce w latach 2007-2008. W IV kwartale 2019 r. cudzoziemcy zatrudnieni w kraju fiordów stanowili 9 proc. wszystkich pracowników. W 2020 r. wielu dojeżdżających z zagranicy straciło pracę lub miało trudności z wjazdem do kraju z powodu pandemii koronawirusa i związanej z nią obostrzeniami. Wówczas ich odsetek spadł do 8,4 proc.

Budowlanka w czołówce

Branże cieszące się największą frekwencją zatrudnionych cudzoziemców to usługi biznesowe (głównie wynajmowanie siły roboczej), działalność budowlano-konstrukcyjna oraz hotelarstwo i gastronomia (odpowiednio 25, 22 i 16 proc.). W IV kwartale 2020 r. prawie połowę zatrudnionych mężczyzn w niektórych gminach stanowili imigranci. Dotyczy to Hyllestad, Vestnes i Sande w Møre og Romsdal. Są to gminy, na których terenie znajdują się stocznie. To one zatrudniają wielu imigrantów zarobkowych.