73 000 imigrantów w Norwegii ma za wysokie kwalifikacje do wykonywanego zawodu

W 2021 roku 73 tys. wykształconych imigrantów pracowało w zawodach o niższych wymaganiach edukacyjnych niż ich kwalifikacje. Stanowili oni 40 proc. cudzoziemców zatrudnionych w Norwegii w ubiegłym roku, podaje czerwcowy raport Centralnego Biura Statystycznego (SSB).

Odsetek imigrantów o zbyt wysokich kwalifikacjach w stosunku do obejmowanego stanowiska wyniósł w 2015 roku 42 proc. i niewiele się zmienił w ciągu ostatnich sześciu lat. W przypadku reszty norweskiej populacji udział ten wynosił w tym okresie około 14 proc.

Jednocześnie w grupie osób o wykształceniu wyższym niż wymagane na daną posadę SSB odnotowało różnice w zarobkach między imigrantami a rodowitymi obywatelami Norwegii. W 2021 r. mediana miesięcznej pensji wynosiła 40 900 koron dla osób o wysokich kwalifikacjach wśród Norwegów, czyli o ponad 11 proc. więcej niż dla imigrantów spełniających takie same wymaganie pod względem umiejętności.

Kobiety zarabiają mniej

Mediana miesięcznego wynagrodzenia dla imigrantów z wyższymi kwalifikacjami z UE wyniosła 37 350 koron, podczas gdy dla wykształconych obywateli krajów azjatyckich był to pułap 36 110 koron. W przeciwieństwie do tego da się zauważyć większe różnice między mężczyznami i kobietami. W przypadku imigrantek o wyższych kompetencjach mediana miesięcznego wynagrodzenia wynosiła 35 070 koron, co stanowiło 91 proc. mediany miesięcznego wynagrodzenia imigrantów z wyższymi kwalifikacjami.