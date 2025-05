Prawie 40 tys. nieobsadzonych etatów w Norwegii. Największy deficyt w służbie zdrowia i zawodach technicznych

Z najnowszego badania Urzędu Pracy i Polityki Społecznej (NAV) wynika, że ​​w norweskich przedsiębiorstwach brakuje blisko łącznie 39 tys. pracowników. Problemem jest zarówno deficyt ludzi z kwalifikacjami zawodowymi, jak mechanicy, jak i w sektorze ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Ankietę przeprowadzono od lutego do połowy marca bieżącego roku wśród 11 311 norweskich firm. Przedsiębiorstwa zostały zapytane, z jakim wykształceniem oraz doświadczeniem brakuje im pracowników.

Wyniki pokazują, że największe zapotrzebowanie istnieje na osoby z wykształceniem średnim, posiadające certyfikaty w zawodach związanych z mechaniką i maszynami, takich jak mechanicy przemysłowi, operatorzy maszyn budowlanych i spawacze. Łącznie brakuje 16 850 wykwalifikowanych pracowników, co stanowi 43 proc. całkowitej liczby osób potrzebnych dziś na norweskim rynku pracy.

– Duże inwestycje w działalność związaną z ropą naftową w ostatnich latach spowodowały sporą aktywność w tej branży i przyczyniły się do niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Mimo trudnego okresu w budownictwie nadal brakuje również osób z certyfikatami zawodowymi w tej dziedzinie. Ponadto, w odpowiedziach na pytanie o wykształcenie, wyraźnie widać brak personelu medycznego – stwierdza dyrektor ds. pracy i opieki społecznej Hans Christian Holte w komunikacie prasowym NAV.

Drugą co do wielkości grupę, z której deficytem borykają się obecnie norweskie firmy, stanowią osoby z wykształceniem wyższym (licencjackim lub równoważnym) na poziomie uniwersyteckim, których jest 10 050. Najwięcej w tej kategorii jest oczywiście zawodów związanych z pielęgniarstwem i opieką, w przypadku których szacuje się, że brakuje 4450 osób.

Ogólnie rzecz biorąc – niezależnie od poziomu wykształcenia – to właśnie w sektorze ochrony zdrowia i usług społecznych od dawna występuje największy niedobór pracowników. Szacuje się, że deficyt wynosi 11 450 osób, co oznacza spadek o 2350 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Najbardziej brakuje wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia (3000), innych zawodów medycznych (2150) i pielęgniarek (2100). Ponadto firmy mają do obsadzenia stanowiska m.in. dla pielęgniarek specjalistek (950) i lekarzy specjalistów (850).

– Rząd postawił sobie ambitny cel zwiększenia wskaźnika zatrudnienia do 82 proc. do 2030 roku. W tym roku zwiększyliśmy budżet o kwotę 770 milionów dolarów na działania, które umożliwią większej liczbie osób znalezienie pracy. Między innymi umożliwimy szersze wykorzystanie dopłat do wynagrodzeń, nowy program dla młodzieży i większą współpracę między służbą zdrowia a NAV – podkreśla.