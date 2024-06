Praca na wakacje w Norwegii. O czym warto pamiętać?

Lato za pasem i wkrótce wiele młodych ludzi rozpocznie pracę wakacyjną w Norwegii. To dla nich świetna okazja, aby zrobić pierwszy krok w życie zawodowe, zdobyć doświadczenie i zarobić własne pieniądze. Dla wielu jest to także pierwsze spotkanie z nieznanymi wcześniej regułami, a na rynku pracy, szczególnie początkującym, łatwo popełnić błąd.

Każdy musi przejść odpowiednie przeszkolenie w zakresie obowiązków, które ma wykonywać. Chodzi o to, jak należy wykonywać swoją pracę, co jest ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz tego, by móc dobrze wykonywać swoje zadania. Lepiej też wiedzieć, kto jest przedstawicielem ds. bezpieczeństwa w firmie.

Dodatkowo co do umowy, poza tym, że ma się prawo do co najmniej 40 proc. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za pracę wykraczającą poza uzgodnione godziny pracy lub w wysokości przekraczającej ustawowe limity normalnego czasu pracy, przysługuje też wynagrodzenie urlopowe z zarobionego wynagrodzenia. Po odejściu z pracy można ubiegać się o pisemne zaświadczenie.