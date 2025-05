Nowe porozumienie płacowe dla pielęgniarek w Norwegii – dodatek do pensji nawet 20 500 koron

Lill Sverresdatter Larsen i Anne-Kari Bratten podczas negocjacji płacowych 2025. Spekter/materiały prasowe

Zakończyły się negocjacje płacowe między organizacją Spekter (odpowiedzialną między innymi za szpitale publiczne) a Norweskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek. Zawarte porozumienie przewiduje dodatki do wynagrodzeń w wysokości od 16 000 do 20 500 koron, co oznacza, że żaden pracownik nie będzie zarabiał mniej niż pół miliona koron rocznie.

– Cieszymy się z osiągnięcia porozumienia, które jest zgodne z normami obowiązującymi w zawodzie pierwszej linii – powiedziała Anne-Kari Bratten, dyrektor generalna organizacji pracodawców Spekter.

To nie wystarczy Związek zawodowy pielęgniarek przyznaje, że uzgodnione warunki oznaczają realny wzrost wynagrodzeń, ale jego przewodnicząca, Lill Sverresdatter Larsen, zauważa, że porozumienie nie rozwiązuje problemów kadrowych – nie wpłynie znacząco na rekrutację ani zatrzymanie w zawodzie pielęgniarek, położnych czy specjalistów.

– Choć to krok naprzód, ogólne ramy płacowe pozostają zbyt ograniczone, by rzeczywiście podnieść atrakcyjność zawodu – podkreśla Larsen.

Warto przypomnieć, że tegoroczne wiosenne negocjacje pomiędzy centralnymi związkami zawodowymi (LO) a organizacjami pracodawców (NHO) wyznaczyły górny limit wzrostu płac na poziomie 4,4 proc.. Przy prognozowanej inflacji 2,7 proc., realny wzrost wynagrodzeń dla grup objętych tymi wytycznymi wynosi około 1,7 proc.

Źródła: Spekter, Sykepleierforbund, NTB