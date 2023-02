Prawie 30 osób zginęło w wypadkach przy pracy w zeszłym roku. Najwięcej w budowlance

W zeszłym roku 28 osób zmarło w czasie pracy w Norwegii. Branżami, w których doszło do większości wypadków, były budownictwo, transport i rolnictwo, pisze w nowym raporcie Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet).

Liczba zgonów spowodowanych wypadkami przy pracy jest niższa niż w 2021 r., kiedy to w zginęło 31 zatrudnionych, ale jednak na podobnym poziomie, co w ciągu ostatnich pięciu lat. To niepokoi inspekcję.