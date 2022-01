Pracownik z doświadczeniem na wagę złota: NAV odnotował rekordową liczbę ofert o pracę

Urząd Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) odnotował w 2021 roku najwyższą w historii liczbę wolnych stanowisk. Pracodawcy zgłaszali przede wszystkim problemy z zatrudnieniem osób o wysokich kwalifikacjach.

Norweskie przedsiębiorstwa zgłosiły w 2021 roku braki na 484 tys. stanowisk, wynika ze statystyk NAV. To o 30 proc. więcej niż w poprzedzającym pandemię 2019 roku. Jeszcze nigdy w historii nie odnotowano w kraju fiordów tak dużej liczby ofert pracy. Wynikami zaskoczony jest dyrektor urzędu Hans Christan Holte. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu spraw przy występującej trudnej sytuacji epidemicznej. – Najbardziej dziwi mnie, że rynek pracy zdołał się tak szybko odbudować – skomentował w rozmowie z NRK. Holte dodał, że w 2022 roku spodziewa się dalszego spadku bezrobocia w Norwegii. Norweskie przedsiębiorstwa wciąż zgłaszają wysokie zapotrzebowanie na pracowników. – Mamy wiele firm, które zgłaszają problemy z zatrudnieniem osób o odpowiednich umiejętnościach – komentuje dyrektor NAV.

O problemach norweskiego transportu informowaliśmy już w grudniu. Według danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB), kierowcy ciężarówek w Norwegii zarabiają średnio 470 tys. koron brutto rocznie. W porównaniu ofertami innych państwach europejskich, nie jest to satysfakcjonująca kwota. Według Konfederacji Norweskich Przedsiębiorców (NHO), problem zniknie wraz z podwyżką płac w zawodzie kierowcy. – Płace muszą wzrosnąć, aby rekrutować więcej osób do zawodu kierowcy – mówił dyrektor generalny Are Kjensli z NHO Logistikk og Transport