Praca na sezon? Pamiętaj o pisemnej umowie

Zatrudnienie na sezon również wymaga sporządzenia pisemnej umowy, podkreśla Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet). I choć to pracodawca jest odpowiedzialny, by ją zawrzeć, każdy pracownik, który nad fiordami zarabia sezonowo, musi być świadomy swoich praw.

Latem wiele osób zatrudnia się na sezon, dlatego Inspekcja Pracy przypomina, by zwracały uwagę na warunki zatrudnienia, jakie oferuje im pracodawca.

W umowie powinny znaleźć się m.in. informacje dotyczące: nazwy firmy, jej adresu, miejsca wykonywanej pracy, okresu pracy, opisu wykonywanych obowiązków/nazwy stanowiska, wysokości wynagrodzenia, dodatku za nadgodziny, długości przerw czy okresu wypowiedzenia.



Z kolei to, co nie powinno znajdować się w umowie, to np. informacje osobiste typu stan zdrowia pracownika. - Wiemy o sytuacjach, w których pracodawca wymagał w umowie o pracę podania przez pracownika informacji o stanie zdrowia, lub pracownik musiał podpisać, że zgadza się na potrącenie pewnych kwot wynagrodzenia, jeśli coś zniszczy lub klient nie zapłaci rachunku - mówi Trude Vollheim, szefowa Arbeidstilsynet.