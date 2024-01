Norweskie życie zawodowe zyskało nowe zasady. Od nowego roku pracownicy mają więcej praw

1 stycznia 2024 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o środowisku pracy. Zmiany w przepisach dotyczących norweskiego życia zawodowe zagwarantują kilka nowych praw zatrudnionym. Oto one.

Bycie bezpośrednim pracownikiem gwarantuje wiele korzyści dla jednostki: prawo do zasiłku chorobowego, zarabianie na emeryturę, większe bezpieczeństwo pracy, uzyskanie feriepenger. W dłuższej perspektywie efektem może być bardziej trwałe zatrudnienie i mniejsza liczba osób zmuszonych do pracy na zlecenie i samozatrudnionych.

Firmy rekrutacyjne, które wynajmują siłę roboczą i które są już zarejestrowane, muszą uzyskać zgodę Inspekcji Pracy, aby móc legalnie prowadzić działalność. Wniosek o uzyskanie takiej zgody można składać od 20 listopada. Musi to nastąpić, aby móc prowadzić działalność gospodarczą od 1 stycznia 2024 r.

Warunki, jakie należy spełnić, to zapewnienie równego traktowania przez firmę oraz posiadanie pisemnych umów o pracę, usług ochronnych i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy. Ponadto spółka musi być zarejestrowana w Rejestrze Podmiotów, Rejestrze Przedsiębiorstw, Rejestrze Podatku od towarów i usług oraz Rejestrze Pracowników i Pracodawców.

Utrata pracy i... nowa praca

Pracodawcy należący do koncernu będą od nowego roku mieli więcej obowiązków w przypadku redukcji etatów i zwolnień. Firma, która musi dokonać redukcji zatrudnienia, ma obecnie obowiązek zaoferować pracownikowi inną, odpowiednią pracę w spółce należącej do koncernu. Aby ta zmiana zasad zadziałała, każda z nich musi wdrożyć dobre procedury i systemy wymiany informacji między spółkami należącymi do grupy.