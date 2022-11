Nowe wymagania dla budowlanki i branży sprzątającej w sektorze publicznym. Plan resortu na walkę z wyzyskiem

Zdaniem władz branże najbardziej narażone na przestępczość pracowniczą to budowlana i sprzątająca. stock.adobe.com/standardowa

Resorty pracy, a także przemysłu i rybołówstwa ogłosiły pierwszy krok ku utworzeniu tzw. norweskiego modelu - zmian w przepisach o zamówieniach publicznych i regulacjach deweloperskich. Rząd chce, by sektor publiczny wykorzystywał swoją siłę nabywczą do ustanawiania surowszych wymagań dla klientów i dostawców, co ma pomóc zwalczać przestępczość w miejscu pracy. Projekt zmian w tej sprawie właśnie trafił do konsultacji.

Przestępczość w miejscu pracy to ogromny problem zarówno dla pracowników, którzy są wyzyskiwani, ale także dla uczciwych firm, wypieranych na rynku przez przestępców. Dlatego, jak informuje rząd w komunikacie prasowym, władze chcą położyć kres dumpingowi socjalnemu i nieuczciwym pracodawcom.

Zaczną od budowlanki i branży sprzątającej Sektor publiczny, jak wylicza Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Budowlanego (BNL), każdego roku kupuje towary i usługi za ponad 650 miliardów NOK. Kwoty takiego rzędu mogą stanowić atrakcyjny rynek dla przestępców. W tzw. modelu norweskim dla wszystkich zamówień publicznych muszą więc istnieć krajowe wymagania, które spowodują powstanie uczciwej konkurenci i ustabilizowanego życia zawodowego.



Zmiany w sektorze publicznym mają być wprowadzane etapami. Na pierwszy ogień pójdą dwie branże które zdaniem władz, są jednymi z najbardziej narażonych na przestępczość pracowniczą, czyli budowlana i sprzątająca. - W obu branżach odsetek pracowników zagranicznych i pracowników o pochodzeniu imigracyjnym jest wysoki. Prowadzi to również do problemów językowych, co stwarza większe ryzyko wypadków i urazów oraz większe prawdopodobieństwo, że absolutnie podstawowe prawa pracownicze nie będą chronione - informuje Ministerstwo Pracy. - Odkryto niedopłaty pracowników zagranicznych w branży budowlanej, a wiemy, że zdarzają się one przy dużych projektach budownictwa publicznego. Ponadto władze ujawniły szereg przypadków nielegalnych zarobków i warunków pracy w branży sprzątającej. Rząd chce położyć temu kres - dodaje szefowa resortu Marte Mjøs Persen.

W pierwszym etapie wdrażania nowych wymagań dla branży sprzątającej i budowlanej rządowy projekt zakłada:



- zmiany dotyczące płatności - między kupującym a dostawcą danych usług należy ustalić warunki płatności za pośrednictwem banku lub innej firmy uprawnionej do świadczenia usługi płatniczej, co wyklucza płatności gotówkowe i zmniejsza przez to możliwość nadużyć



- zmiany w przepisach o warunkach płacy i pracy - podmioty będą zobowiązane do zawarcia warunków umownych dotyczących przestrzegania przepisów o formach prawnych zrzeszania się, obowiązkowych emeryturach i karcie HMS



- zmiany dotyczące przestrzegania zasad HMS - nowe wymagania dotyczące znajomości języka i obowiązki informacyjne w branży budowlanej w celu zadbania o względy bezpieczeństwa oraz wymagania dotyczące warunków umowy w tym zakresie.





Z propozycji rządu, zwłaszcza tej dotyczącej likwidacji transakcji gotówką w przypadku zamówień publicznych, cieszy się Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Budowlanego. - Od kilku lat naciskamy na rząd, aby zlikwidował możliwość płatności gotówkowych w branży budowlanej. W projekcie przedłożonym przez rząd ta opcja płatności została usunięta - mówi Jørgen Leegaard, z BNL.

W kolejnym etapie wdrażania modelu norweskiego rząd przyjrzy się realizacji kontraktów przez podmioty publiczne.Źródło: stock.adobe.com/standardowa

Model norweski Pojęcie norweski model pojawiło się poraz pierwszy w umowie koalicyjnej Partii Pracy i Centrum podpisanej w ubiegłym roku w Hurdal, tzw. platformie Hurdal czy też deklaracji programowej z Hurdal, która stanowi podstawę działań koalicji rządzącej w Norwegii. Jak wówczas stwierdzono, stworzenie modelu norweskiego to ważna część wysiłków rządu na rzecz promowania bezpiecznego i uczciwego życia zawodowego.

Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, BNL, MojaNorwegia