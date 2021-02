Norweski rynek pracy za 15 lat: deficyt fachowców i bezrobotni cudzoziemcy

Do 2035 roku Norwegia może spodziewać się wyższego tempa zmian z powodu pandemii koronawirusa, niedoboru siły roboczej, a jednocześnie ryzyka, że więcej osób może na stałe pozostać poza życiem zawodowym. Wskazuje na to nowa analiza Norweskiego Urzędu Pracy i Polityki Społecznej (NAV) na temat trendów rozwojowych na rynku pracy w kraju fiordów za 15 lat.

Społeczeństwo będzie wymagające i… stare

Najnowsza, czwarta już z kolei, prognoza NAV dotyczy nie tylko najważniejszych trendów społecznych, które będą wpływać na obszar pracy i dobrobytu w Norwegii do 2035 r., lecz także konsekwencji, jakie może to mieć dla samego urzędu. Ludzie w większym stopniu będą oczekiwać od sektora publicznego koordynacji i świadczenia usług dostosowanych do sytuacji i potrzeb poszczególnych obywateli. Według raportu gwałtownie starzejące się społeczeństwo to wyzwanie dla NAV w obszarze niektórych usług.