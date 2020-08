Młodzi wybiorą duże miasta i zostawią seniorów na prowincji: tak będzie wyglądała Norwegia za 30 lat

Wyludniona Północ i starzejące się społeczeństwo: takie prognozy dla Norwegii zawarło w najnowszym raporcie Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Zgodnie z przewidywaniami w ciągu najbliższych 30 lat młodzi ludzie będą opuszczać małe gminy o wiejskim charakterze i przeprowadzać się do dużych miast i otaczających je terenów.

Co może przypominać trend chociażby z polskich realiów, w latach 2020-250 młodzi mieszkańcy kraju fiordów często będą wybierać obszary bardziej zurbanizowane na poczet małych gmin. Dla niektórych regionów będzie to oznaczało drastyczny spadek wskaźnika narodzin, który z czasem stanie się niższy niż wskaźnik umieralności. Ponadto w 2050 roku norweska populacja ma być o 11 proc. większa niż obecnie, jednak jej wzrost okaże się geograficznie bardzo nierównomierny.

W raporcie szacuje się, że średnio 60 proc. norweskich gmin (216) się rozrośnie, w tym 20 proc. odnotuje wzrost populacji powyżej 15 proc. Z drugiej strony 140 gmin może się spodziewać przeciwnej tendencji. Najwięcej mieszkańców zyskają duże miasta – w ciągu najbliższych 30 lat do Oslo sprowadzi się 800 tys. osób, zaś do Bergen ok. 300 tys. i do Stavanger 150 tys. do 2030.