Niepewne grafiki i za krótkie przerwy: więcej wykroczeń w pracy sezonowej

Kontrole letniego patrolu Norweskich Związków Zawodowych (LO) wykazały wzrost wykroczeń względem młodych pracowników w porównaniu do ubiegłego roku. Na podstawie rozmów z personelem 1694 różnych zakładów pracy w Norwegii wolontariusze odnotowali naruszenia Ustawy o środowisku pracy w 45 proc. z nich, głosi raport młodzieżowego oddziału LO z 24 lipca. To wzrost z 39,2 proc. wykrytych w 2019.

Nie ma kiedy odpoczywać

Do tej pory szczególny wzrost wśród wykroczeń zauważono w kwestii grafików i przerw. Podczas gdy w 2019 roku 2,7 proc. skontrolowanych miejsc pracy oferowało zatrudnionym za krótkie przerwy lub w ogóle ich nie przewidywało, teraz odsetek ten wzrósł do 5,5 proc. Podobnie w przypadku harmonogramu pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest przedstawienie grafiku z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. okazuje się, że za późno otrzymują go zatrudnieni w 11,6 proc. zakładów pracy, które odwiedził letni patol LO. W ubiegłym roku było to 7,9 proc.