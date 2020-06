5 złotych zasad, które musisz znać, gdy zatrudniasz się na sezon

5 rzeczy, do których pracownik ma prawo podczas pracy sezonowej:



1. Zawarcie na piśmie umowy o pracę

2. Znajomość miejsca i czasu pracy

3. Wynagrodzenie za nadgodziny, jeśli pracownik je wyrobił

4. Odpowiednie przeszkolenie do wykonywania danej pracy, które m.in. przygotowuje pracownika do pracy, ale też informuje o zasadach bezpieczeństwa

5. Prawo do co najmniej jednej przerwy, jeśli czas pracy przekracza 5,5 godziny. Jeśli pracownik nie ukończył 18 lat powinien mieć przerwę (najlepiej ciągłą) na co najmniej pół godziny jeśli jego czas pracy przekracza 4,5 godziny.

~Inspekcja Pracy