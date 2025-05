Bezrobocie w Norwegii lekko w górę: możliwy sygnał dla obniżki stóp procentowych?

Stopa bezrobocia w Norwegii wzrosła z 4 do 4,3 proc. MN

W ostatnich miesiącach stopa bezrobocia w Norwegii wzrosła z 4 do 4,3 proc. – wynika z najnowszych danych Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB). Zdaniem ekonomistów ten niewielki wzrost może być pierwszym sygnałem zmian w polityce pieniężnej i potencjalnej obniżki stóp procentowych.

Jak informuje Tonje Køber, kierowniczka sekcji w SSB, największy wzrost bezrobocia w kraju fiordów w zeszłym roku dotyczył osób poniżej 25. roku życia. Zaznacza jednak, że wiele z nich aktywnie poszukuje pracy dorywczej, która pozwoli im połączyć zatrudnienie z nauką lub studiami. 22 maja opublikowano dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (LFS) za kwiecień. Zgodnie z raportem liczba osób bez pracy wyniosła 129 tys., co przekłada się na stopę bezrobocia na poziomie 4,3 proc. W marcu, po korekcie danych, odsetek ten wynosił 4,2 proc. – oznacza to wzrost o 0,1 punktu procentowego w ciągu miesiąca.

– Obecna stopa bezrobocia jest umiarkowana, więc nie budzi większych obaw. W dłuższej perspektywie mniejsze napięcia na rynku pracy mogą jednak oznaczać słabszą presję inflacyjną – tłumaczy główny ekonomista Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen. Jego zdaniem może to stworzyć warunki do stopniowego obniżania stóp procentowych w przyszłości. Między marcem a kwietniem na norweskim rynku pracy pojawiło się ponad 10 200 nowych etatów. Wzrost zatrudnienia odnotowano w 12 z 17 analizowanych branż. W sektorach, gdzie liczba miejsc pracy się zmniejszyła, zmiany były minimalne.

Wzrost liczby wakatów

Według Køber pozytywnym sygnałem jest nie tylko wzrost zatrudnienia, ale także liczby wolnych wakatów, co wskazuje na utrzymującą się dobrą kondycję rynku pracy.



Knudsen podkreśla, że dane te potwierdzają pozytywne tendencje w gospodarce. – Firmy zatrudniają więcej pracowników, co jest zgodne z wynikami naszego barometru koniunktury. To dobry znak dla całej gospodarki – zaznacza ekonomista.