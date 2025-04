Sztuczna inteligencja w Norwegii. Wiemy, ile miejsc pracy zostanie zautomatyzowanych

Rozwój i popularyzacja generatywnej sztucznej inteligencji (AI) mogą w znaczący sposób wpłynąć na norweską gospodarkę, przede wszystkim w zakresie automatyzacji miejsc pracy. Według raportu Centralnego Biura Statystycznego (SSB), nawet 16,8 proc. norweskich miejsc pracy może zostać częściowo zautomatyzowanych dzięki nowym technologiom.

Lepiej dla gospodarki, gorzej dla pracownika?

Raport wskazuje, że generatywna AI może znacząco zwiększyć produktywność pracowników, szczególnie w zawodach wymagających przetwarzania dużych ilości informacji. Na przykład zastosowanie modeli językowych takich jak ChatGPT, które są w stanie generować tekst, kod oprogramowania, a nawet tworzyć obrazy czy nagrania wideo, może podnieść efektywność wykonywania zadań przez pracowników biurowych czy specjalistów IT nawet o 25 proc. w ciągu kilku miesięcy.



Prognozy do roku 2050 pokazują istotne zmiany w strukturze popytu na rynku pracy w Norwegii. Większość sektorów zanotuje zmniejszenie zapotrzebowania na zawody rutynowe i administracyjne. Znacząco wzrośnie popyt na specjalistów z branży technologicznej, edukacyjnej oraz zdrowotnej. Raport podkreśla, że szczególnie sektory zdrowia i opieki społecznej są najmniej podatne na negatywne skutki automatyzacji, co związane jest z niskim potencjałem zastępowania pracy człowieka przez maszyny w tych dziedzinach.