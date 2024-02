Znaj swoje prawa: Norweska Inspekcja Pracy udostępnia również polską wersję językową

Strona internetowa Arbeidstilsynet (Norweskiej Inspekcji Pracy), bardzo pomocna przy rozwiewaniu wątpliwości dotyczących praw pracowniczych, jest dostępna także po polsku. W jakich przypadkach może okazać się przydatna?

Jakie to pytania? Choćby – co zrobić, jeśli nie dostaliśmy pensji w uzgodnionej wysokości, na jakich zasadach działają nadgodziny, czym są „feriepenger”, czy pracodawca powinien zapewnić nam odzież ochronną przy wykonywaniu zadań potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia, jak długie przerwy nam przysługują, czy nasza umowa o pracę jest poprawnie skonstruowana…

Takich zagwozdek może być naprawdę wiele. A to oznacza również, że istnieje ogrom pól do nadużyć. Arbeidstilsynet dzięki swoim kontrolom odkryła na przykład, że w ostatnich latach jedna czwarta pracodawców w sektorze hotelarskim i gastronomicznym nie wypłacała pensji minimalnej obowiązującej w tej branży.

Niestety strona Norweskiej Inspekcji Pracy nie jest idealna, w niektórych ważnych kwestiach zdarzają się przekierowania do podstron niedostępnych po polsku – jak choćby tutaj , w przypadku informacji o tym, jakie płace minimalne obowiązują w poszczególnych branżach, lub tu , przy opisie warunków niezbędnych do uznania standardu zakwaterowania za wystarczający (wśród nich znajdziemy na przykład wymóg wyposażenia pomieszczenia, gdzie się śpi, w okno, które można otworzyć, lub informację o tym, że jedna toaleta i jeden prysznic powinien przypadać na nie więcej niż 4-5 pracowników).

Historie oszukanych

Media co jakiś czas donoszą o oszukanych polskich pracownikach. Tu można posłuchać wywiadu z kanału youtubowego Mojej Norwegii przeprowadzonego z polskim studentem, który padł ofiarą oszustwa podczas wyjazdu do pracy sezonowej przy zbiorze malin. W tym przypadku udało się szczęśliwie rozwiązać problem w dużej mierze dzięki pomocy polonijnej, której początkiem było napisanie posta na facebookowej grupie „Polacy w Norwegii”, a jednym z komentujących okazał się polski prawnik. Konsultacje z rodakami – obok zwracania się do norweskich instytucji państwowych – to również często dobry pomysł.