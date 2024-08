Urlop po norwesku: możliwe zmiany w prawie pracy i feriepenger

Norweskie władze rozważają zmiany w prawie dotyczącym feriepenger – świadczeń urlopowych podczas urlopów wypoczynkowych. Obecne przepisy są sprzeczne z zasadami obowiązującymi w UE. Co może się zmienić?

Schody zaczynają się wtedy, kiedy w roku poprzedzającym wypoczynek się nie pracowało. Ma się wówczas prawo do urlopu (wynoszącego 4 lub 5 tygodni w zależności od obowiązywania lub nie umowy zbiorowej), ale do feriepenger – już nie. Stoi to w sprzeczności z zasadami UE i być może zostanie zmienione tak, by prawo do świadczenia urlopowego przysługiwało już od pierwszego roku pracy.

Taka zmiana miałaby znaczenie również dla osób, które w poprzednim roku przebywały długo na urlopach bezpłatnych i przez to wypracowały sobie mniejszą stawkę feriepenger. Według ewentualnych nowych zasad nie miałoby to już bezpośredniego przełożenia na świadczenie uzyskiwane w kolejnym roku.

Związki zawodowe krytykują

Związany z centralą związków zawodowych portal Frifagbevegelse zwraca jednak uwagę na minusy tego typu rozwiązań. Norwegowie są przyzwyczajeni do brania 4-tygodniowego wolnego w lipcu. Mogłoby się okazać, że przy proporcjonalnym uzyskiwaniu prawa do kolejnych dni z feriepenger za każdy przepracowany miesiąc nawet jeśli zaczęłoby się pracę już w styczniu, do lipca nie uzbierałoby się prawa do aż czterech tygodni i na czterotygodniowy płatny urlop trzeba by poczekać na przykład do września.