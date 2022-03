Czas pracy na home office. Nowe przepisy od lipca

Resort informuje, że od 1 lipca będą obowiązywać nowe regulacje dotyczące pracy z domu. Chodzi głównie o przestrzeganie ustalonego w umowie czasu pracy.

Wszystko na piśmie

Nowe przepisy nakazują, by od lipca wszelkich ustaleń między pracodawcą a pracownikiem pracującym zdalnie dokonywać na piśmie. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy praca zdalna zostaje odgórnie wprowadzona przez władze - wówczas strony nie muszą podpisywać stosownej umowy regulującej warunki zatrudnienia na home office.



Jak dodaje resort, Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) otrzymuje uprawnienia, by nadzorować przestrzeganie nowych przepisów. Nie oznacza to jednak z góry, że inspektorzy Arbeidstilsynet będą przeprowadzać kontrole w domu pracownika, podkreśla Ministerstwo. Mogą np. sprawdzić, czy zawarto stosowną umowę między pracodawcą a pracownikiem.