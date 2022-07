Szef ma prawo wezwać pracownika na awaryjną zmianę? Inspekcja Pracy odpowiada

Bywa, że mimo braku zmiany w grafiku zatrudniony zostanie wezwany do pracy z małym wyprzedzeniem. stock.adobe.com/licencja standardowa

Okres wakacyjny to idealny czas, w którym można dorobić, zatrudniając się na przykład w gastronomii czy branży rozrywkowej. Kiedy jednak przy sprzyjającej pogodzie kawiarnie na świeżym powietrzu i ogródki piwne się zapełniają, pracodawcy potrzebują więcej rąk do pomocy. Bywa, że mimo braku zmiany w grafiku zatrudniony zostanie wezwany do pracy z małym wyprzedzeniem.

O legalność i zasady tzw. słonecznych zmian (solvakter) wiele pytań otrzymuje Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet). W komunikacie prasowym instytucja postanowiła skompilować najważniejsze zagadnienia, które mogą nurtować pracowników zatrudnionych na lato w branży gastronomicznej.

Trzeba to mieć na papierze Czy szef ma prawo wezwać zatrudnionego do pracy na nieplanowaną zmianę, gdy przy ładnej pogodzie potrzebuje dodatkowej pomocy? Według Inspekcji Pracy tak, jednak taka możliwość powinna zostać wcześniej ustalona i zawarta w umowie, a ta z kolei jasno określać prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika na danym stanowisku.

Umowa musi określać na przykład, czy za dyspozycyjność należy się wynagrodzenie oraz czy i w jakich okolicznościach pracownik może odmówić przybycia na „słoneczną zmianę”, gdy zostanie wezwany. Arbeidstilsynet podkreśla, że za podjęcie awaryjnej zmiany należy się wypłata.

Kwestia wewnętrznych ustaleń Ustawa o środowisku pracy nie uwzględnia specjalnych przepisów dotyczących „słonecznych zmian”, dlatego ustala się je między pracodawcą a pracownikami. Zatrudniający może podpisać na to umowę z osobami, z którymi będzie się mógł skontaktować, gdy nastąpi pilna potrzeba dodatkowej siły roboczej.

Dodatkowa pomoc zwykle nie obejmuje stałych godzin ani zmian. Gdy zachodzi taka potrzeba, pracownik, który wcześniej zadeklarował dyspozycyjność w awaryjnych sytuacjach, podejmuje dodatkowe godziny pracy. Co do zasady za każdym razem, gdy tak się dzieje, należy zawrzeć dodatkową umowę w ramach potwierdzenia, że dana osoba wywiązała się z obowiązków pomocnika na „słonecznej zmianie”, wyjaśnia Arbeidstilsynet.

