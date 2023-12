Praca w święta 2023: zatrudnionym przysługują większe wynagrodzenia, szczególnie w służbie zdrowia

Chociaż wielu mieszkańców Norwegii obchodzi Boże Narodzenie i dużą wagę przykłada do kultywowania tradycji oraz spędzenia wolnego czasu w rodzinnej atmosferze, niektóre zawody wymagają obecności w pracy nawet w święta. Sektor zdrowia i opieki jest tego dobrym przykładem.

Pracownikom, którzy muszą stawić się w pracy w Norwegii 24 i 31 grudnia 2023 i mają zmianę po godzinie 12, przysługuje dodatkowo 133,3 proc. w ramach umowy Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS). Ponieważ w tym roku są to niedziele, można także oczekiwać co najmniej 22 proc., czyli 70 koron, dodatku za godzinę.

Zatrudnieni w służbie zdrowia, których tydzień pracy wynosi 35,5 godziny i ze stawką godzinową 263,98 koron, mogą otrzymać dodatek za dni świąteczne w wysokości 351 koron za godzinę. Gdyby obliczyć wynagrodzenie za tę pracę przy 7,5-godzinnej zmianie, wyniosłoby ono 5137 koron w porównaniu do wynagrodzenia w zwykły dzień powszedni (1979,85 koron).

W niektórych przypadkach obowiązywać będą także dodatki wieczorne i nocne: kiedy pracownik zaczyna zmianę w przedziale od 17:00 do 21:00, przysługuje mu 56 koron za godzinę, zaś od 21:00 do 00:00 25 proc. zwykłej stawki godzinowej lub co najmniej 70 koron za godzinę.