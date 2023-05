Praca na sezon: pisemna umowa to podstawa

11 kolejnych godzin wolnych od pracy w ciągu 24 godzin

35 kolejnych godzin wolnych od pracy w ciągu 7 dni

Pracownikowi przysługuje co najmniej jedna przerwa, gdy dobowy wymiar czasu pracy przekracza pięć i pół godziny. Jeżeli dobowy czas pracy wynosi osiem godzin lub więcej, przerwy muszą trwać co najmniej pół godziny.Jeśli pracownik podczas przerwy musi przebywać w miejscu pracy lub nie ma wystarczająco dobrego pomieszczenia socjalnego, przerwa musi być wliczona do czasu pracy.Jeżeli pracownik pracuje dłużej niż dwie godziny po zakończeniu normalnego czasu pracy, pracownik ma prawo do kolejnej przerwy trwającej co najmniej pół godziny. Przerwa zaliczana jest do czasu pracy.Ustawa o środowisku pracy zawiera zasady dotyczące dziennego i tygodniowego czasu wolnego od pracy. Ma to na celu zapewnienie pracownikom wystarczającej ilości odpoczynku i czasu wolnego.Pracownikom przysługuje co najmniej: