Koniec z pracą na czarno w warsztatach samochodowych. Od lipca wymagane karty HMS

Od lipca wchodzą w życie nowe przepisy - właściciele warsztatów samochodowych, a także punktów wymiany opon muszą zapewnić pracownikowi m.in. umowę o pracę, a także kartę HMS. - Jeśli dana firma się nie dostosuje, może albo się przebranżowić, albo zakończyć działalność - komentuje szefowa resortu pracy Hadia Tajik.

Ministerstwo Pracy już jakiś czas temu zapowiadało, że ma zamiar uregulować zasady zatrudniania pracowników wulkanizacji czy warsztatów samochodowych. Od dawna bowiem Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) donosiła o wyzysku zatrudnionych na czarno w tym sektorze. Brak umów o zatrudnienie, nieregulowane godziny pracy czy zaniżone stawki to tylko wierzchołek góry lodowej.Od 1 lipca 2022 wchodzą w życie nowe przepisy, a warsztaty czy punkty wymiany opon będą musiały widnieć w rejestrze Arbeidstilsynet, głosi komunikat Ministerstwa opublikowany w polowie lutego. - Branża samochodowa od dawna charakteryzowała się łamaniem ustawy o środowisku pracy i zatrudnianiem na czarno. Teraz firmy mają kilka miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Jeśli dana firma się nie dostosuje, może albo się przebranżowić, albo zakończyć działalność - komentuje bez ogródek szefowa resortu Hadia Tajik.

Działalność warsztatów i punktów wulkanizacji ma być regulowana w podobny sposób, jak firm z branży budowlanej i sprzątającej - pracownicy, analogicznie jak w tych sektorach, mają także posiadać kartę HMS, zapewnioną przez pracodawcę. Ponadto właściciele przedsiębiorstw samochodowych będą od lipca musieli udokumentować Inspekcji Pracy, że zatrudniają w oparciu o umowę o pracę, a także, że ich w ich firmach spełniono wymogi dot. bezpieczeństwa. Te kwestie, ale też wszelkie uchybienia w danej firmie będą widnieć w publicznym rejestrze. Jak informuje resort pracy, upublicznienie tego typu danych ma zapewnić pracownikom lepsze warunki w danej firmie, a klienci danego warsztatu otrzymają informację czarno na bialym, które punkty czerpią korzyści z wyzysku.Firma widniejąca w rejestrze co roku ma także przesyłać Inspekcji Pracy stosowne potwierdzenie, że spełnia wyżej wymienione wymogi, co trzy lata zaś - pełną dokumentację potwierdzającą zatrudnianie pracowników zgodnie z przepisami

Zniknie tymczasowe zatrudnienie

To nie jedyne zmiany związane z norweskim rynkiem pracy, jakie w ostatnim czasie wprowadza Hadia Tajik. Minister realizuje też obietnicę wyborczą Partii Pracy - chodzi o zlikwidowanie w Norwegii powszechnego dostępu do zatrudnienia tymczasowego. Utrudniona ma zostać m.in. rekrutacja pracowników stołecznej branży budowlanej przez agencje pracy. W połowie stycznia do konsultacji wysłano projekt w tej sprawie.