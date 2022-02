Inspekcja Pracy: nieaktywny numer tymczasowy powoduje unieważnienie karty HMS

Od lutego 2022 personalny numer tymczasowy starszy niż pięć lat jest automatycznie dezaktywowany w Rejestrze Ludności (Folkeregisteret). W związku z tym Inspekcja Pracy przypomina, że unieważnieniu ulega także karta HMS wydana przy danym d-nummer.

W 2017 r., po nowelizacji przepisów o Krajowym Rejestrze Ludności, Urząd Podatkowy (Skatteetaten) zdecydował, że d-nummer powinien stać się nieaktywny po pięciu latach od przypisania go danej osobie. Nie oznacza to, że jest on nieważny - informuje jedynie, że minęło pięć lub więcej lat od jego nadania. Jednak w niektórych sytuacjach musi widnieć on w systemie jako ‘aktywny’. Tak jest w przypadku posiadaczy kart HMS.