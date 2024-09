Chcą darmowej odzieży roboczej dla wszystkich pracowników – nie tylko w budowlance

Premier Norwegii i lider Partii Pracy (Ap) Jonas Gahr Støre obiecuje odzież roboczą dla reprezentantów wszystkich grup zawodowych, nie tylko dla branży budowlanej. Dzięki temu pracownicy, szczególnie w sektorze zdrowia i opieki, otrzymają sprzęt niezbędny do bezpiecznej i komfortowej pracy.

Nie takie oczywiste?

Niektórzy mogą twierdzić, że to pukanie do otwartych drzwi. Ustawa o środowisku pracy stanowi bowiem, że pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracownika w to, czego potrzebuje. Ale w praktyce to nie tak wygląda, stwierdza Støre: