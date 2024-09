W Norwegii na chorobowym. Wskaźnik zwolnień najwyższy od 15 lat

Od pierwszego do drugiego kwartału 2024 roku absencja chorobowa w Norwegii wzrosła o 10 proc. Wskaźnik w skali kraju wyniósł 7,1 proc. To najgorszy wynik od 15 lat.

Wzrost liczby długich nieobecności

Od drugiego kwartału 2023 roku do tego okresu 2024 roku liczba dni zwolnień lekarskich zgłoszonych przez lekarzy wzrosła o blisko 840 tys.. Nieobecności trwające 32 dni i dłużej stanowią ponad 85 proc. tego wzrostu.



W ciągu tego okresu liczba zwolnień chorobowych zwiększyła się o:



– 1,6 proc. w przypadku zwolnień do ośmiu dni,

– 7,6 proc. w przypadku zwolnień od dziewięciu do 16 dni,

– 9,4 proc. w przypadku zwolnień od 17 do 31 dni,

– 13,1 proc. w przypadku zwolnień od 32 dni.