Zbyt dużo wypadków w branży przemysłowej. Inspekcja Pracy zapowiada kontrole

Jak informuje Inspekcja Pracy w komunikacie prasowym z 4 marca, każdego roku w branży przemysłowej ma miejsce ok. 2,5 tys. wypadków. Dochodzi do nich głównie podczas pracy przy maszynach przemysłowych, a także w trakcie konserwacji urządzeń.

To pracodawca odpowiada za organizację, a także zabezpieczenie maszyn i urządzeń, by zminimalizować ryzyko ewentualnego wypadku przy pracy, informuje Instytut. Mimo wszystko do nieszczęśliwych sytuacji dochodzi zarówno w trakcie pracy, jak i podczas konserwacji czy naprawy urządzeń. Urzędnicy uważają, że w ostatnim czasie rośnie liczba wypadków podczas pracy przy maszynach przemysłowych, dlatego podczas kontroli inspektorzy Arbeidstilsynet będą wstrzymywać pracę tych urządzeń, które nie spełniają wymogów HMS.

Nieostrożność, lekceważenie

Do wypadku podczas pracy przy maszynach przemysłowych dochodzi najczęściej z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń lub nieodłączenia maszyny od źródła zasilania/prądu podczas konserwacji. W takich przypadkach dłonie lub palce pracownika często mogą być narażone na kontakt z ruchomymi częściami urządzenia. Arbeidstilsynet informuje, że właśnie urazy dłoni lub palców to najczęstszy typ obrażeń podczas tego typu zdarzeń.



Do wypadków dochodzi również podczas konserwacji, czyszczenia, naprawy urządzeń przemysłowych. Ok. 30 proc. takich wydarzeń ma miejsce, kiedy praca urządzeń powinna zostać wstrzymana, jednak z różnych przyczyn tak się nie dzieje.



Jako przyczynę wypadków Inspekcja podaje również brak odpowiedniej oceny ryzyka, lekceważenie przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń, brak regularnej konserwacji.



Poniżej: urazy dłoni lub palców to najczęstszy typ obrażeń, jakie odnoszą pracownicy w wypadkach podczas pracy przy maszynach przemysłowych.