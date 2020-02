Dwóch Polaków zginęło w 2019 w wypadkach przy pracy. Te branże niosą największe ryzyko

Wstępne dane norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) pokazują, że w 2019 podczas wykonywania pracy na lądzie zginęło 29 mężczyzn. To o jedną ofiarę śmiertelną więcej niż w latach 2017-2018. Jak podaje Arbeidstilsynet, średnia z ostatniej dekady wynosi 38 zgonów rocznie, więc w ostatnich latach można mówić o historycznie niskiej śmiertelności, jeśli chodzi o wypadki przy pracy. – Wydaje się, że liczba wypadków śmiertelnych przy pracy ustabilizowała się na historycznie niskim poziomie. Jednocześnie każda śmierć to o jeden przypadek za dużo. Ważne, by wszystkie podmioty na rynku pracy pracowały nad tym, by zapobiegać wypadkom, a co za tym idzie, by uratować więcej osób – mówi Trude Vollheim, szef Arbeidstilsynet, cytowany w komunikacie prasowym.