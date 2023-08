Zagraniczni pracownicy sezonowi za drodzy dla Norwegów. Jednym i drugim interes się nie opłaca

Stawki minimalne dla pracowników sezonowych zatrudnionych w rolnictwie i ogrodnictwie:



Pracownicy poniżej 18 roku życia: 124,90 NOK [Poprzednio: 114,40 NOK (15.12.2022–14.06.2023)]



Powyżej 18 lat - zatrudniony do 12 tygodni: 144,90 NOK [Poprzednio: 134,40 NOK (15.12.2022–14.06.2023)]



Powyżej 18 lat - zatrudnienie od 12 do 24 tygodni (3 do 6 miesięcy): 150,40 NOK [Poprzednio: 139,90 NOK (15.12.2022–14.06.2023)]~Arbeidstilsynet