To nowe stawki minimalne w Norwegii

BRANŻA SPRZĄTAJĄCA

Pracownicy zatrudnieni w prywatnych firmach świadczących usługi sprzątające: 216,04 NOK [Poprzednio: 204,54 NOK (15.12.2022–14.06.2023)]

[Poprzednio: 204,54 NOK (15.12.2022–14.06.2023)] Pracownicy poniżej 18 roku życia zatrudnieni w prywatnych firmach świadczących usługi sprzątające: 165,05 NOK [Poprzednio: 153,55 NOK (15.12.2022–14.06.2023)]

Za pracę w porze nocnej między 21.00 a 06.00 każdorazowo uzgadniany jest dodatek do wynagrodzenia. Dodatek do wynagrodzenia musi wynosić co najmniejza godzinę (bez zmian od 15 grudnia 2022 r.).