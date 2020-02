Wyższe pensje, emerytury czy równouprawnienie. O to będą walczyć związki zawodowe

Jak co roku na wiosnę norweskie związki zawodowe będą prowadzić rozmowy na temat warunków obowiązujących układów zbiorowych, regulujących m.in. wynagrodzenia pracowników. Norweska Federacja Związków Zawodowych (Fellesforbundet) już teraz zapowiedziała, jakie cele będą priorytetem podczas tegorocznych negocjacji – wśród nich znalazły się nie tylko podwyżki płac, ale też kwestie dotyczące jednolitych zasad wypłacania zasiłku chorobowego (sykepenger) czy prawa do wcześniejszych emerytur. Jednocześnie związki zadeklarowały, że chcą też zapewnić większe bezpieczeństwo najmowanym pracownikom – łamanie praw osób zatrudnionych przez agencje jest bowiem wciąż dużym problemem na norweskim rynku pracy.

Prawo do wcześniejszych emerytur

Kolejnym celem będą również ustalenia dotyczące możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę osobom zatrudnionym w cięższych zawodach – chodzi przede wszystkim o to, aby zapewnić dostęp do AFP pracownikom, którzy utracą prawo do świadczenia z przyczyn niezależnych od nich, takich jak choroba czy bankructwo firmy.