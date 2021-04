W Norwegii brakuje ponad 2 000 pielęgniarek. Te już zatrudnione mają za dużo obowiązków

Nowy raport niezależnej organizacji SINTEF podaje, że w norweskich przychodniach i szkolnej służbie zdrowia brakuje około 2 tys. pielęgniarek. W tym samym czasie te już zatrudnione otrzymują zbyt wiele zadań i są przeciążone obowiązkami.

Chcą się uczyć, ale nie mogą

Wydawać by się mogło, że w Norwegii brakuje chętnych na stanowisko pielęgniarki. To nieprawda, bowiem - jak wyjaśnia SINTEF - tak duży niedobór pielęgniarek w służbie zdrowia jest również spowodowany faktem niewystarczającej liczby miejsc np. na studiach. Skutkuje to tym, że zbyt mało osób zdobywa wiedzę i specjalizację, a co za tym idzie - może pracować w zawodzie. - Należy stworzyć więcej miejsc do nauki. Ponadto gminy muszą ułatwić również organizowanie staży - dodaje Lassemo.



Raport SINTEF pokazuje też, że gminy mają problem z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry przez zatrudnianie pielęgniarek w niepełnym wymiarze godzin. - Gminy już teraz borykają się z wakatami, a okrojone [wakaty - przyp.red] jeszcze bardziej utrudniają pozyskanie wykwalifikowanej kadry - czytamy w komunikacie.



Eva Lassemo zwraca ponadto uwagę na inny istotny problem - z badań SINTEF wynika również, że temu kierunkowi kształcenia instytucje edukacyjne nadały niski priorytet. Według badaczki taki stan rzeczy należy zmienić, aby przezwyciężyć niedobór pielęgniarek w służbie zdrowia.