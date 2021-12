UE zmienia prawo o płacy minimalnej. Norwegia wprowadzi nowe regulacje?

Organy unijne przyjęły najważniejsze założenia przepisów o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE. Prace nad projektem trwają od października 2020 roku. Uchwalenie regulacji ma przyczynić się do ograniczenia ubóstwa w Europie. Czy dyrektywa będzie miała wpływ na relacje państw unijnych i Norwegii?

Szóstego grudnia ministrowie pracy państw unijnych uzgodnili stanowisko względem proponowanych przez Komisję Europejską przepisów o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE. Jak informuje Rada Unii Europejskiej, by poprawić warunki pracy i życia, projekt ma propagować adekwatny poziom ustawowych wynagrodzeń minimalnych, promować rokowania zbiorowe w sprawie ustalania wynagrodzeń oraz ułatwiać skuteczny dostęp do ochrony minimalnego wynagrodzenia tym pracownikom, którzy są do takiego wynagrodzenia uprawnieni.



– Praca powinna być opłacalna. Nie możemy zgodzić się na to, aby osoby, które wkładają w pracę całą swoją energię, nadal żyły w ubóstwie i nie było ich stać na życie na godnym poziomie. Nowe przepisy znacznie to zmienią – skomentował Janez Cigler Kralj, szef słoweńskiego resortu pracy. Jak zwracają uwagę organy UE, dyrektywa ma przyczynić się do poprawy jakości życia m.in. 10 proc. Europejczyków, którzy pomimo zatrudnienia zagrożeni są ubóstwem.