„Przemysł zależy od zagranicznej siły roboczej”: Norwegia zezwala na wjazd kolejnym grupom pracowników

Ministerstwo Handlu informuje, że dany pracownik, by móc wjechać na terytorium Norwegii, musi posiadać “specjalistyczne kompetencje”. Wymóg ten będzie oceniany na podstawie kryteriów, takich jak:- posiadanie dokumentacji poświadczającej zdobycie specjalistycznego wykształcenia/odbycia kursów etc- doświadczenie zawodowe poświadczające kompetencje- spełnienie wszelkich formalnych wymagań dla danego stanowiska pracy- opis obowiązków, jakie cudzoziemiec musi wykonywać- pozostałe czynniki, które uwidaczniają specjalistyczne kompetencje cudzoziemca.Pracodawcy mogą mogą składać wnioski o wjazd swoich praowników do norweskiego Urzędu Morskiego Resort informuje ponadto, że pracownicy objęci wyjątkiem nadal muszą poddawać się testom na koronawirusa, a także przestrzegać surowych przepisów dotyczących kwarantanny i zasad kontroli zakażeń.