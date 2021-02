Od jutra pracodawcy mogą rejestrować „ściśle niezbędnych pracowników”. System jest gotowy

Zgodnie z zapowiedziami resortu sprawiedliwości od 20 lutego od godziny 10 rusza system umożliwiający pracodawcom rejestrację tzw. ściśle niezbędnych pracowników, którzy - mimo restykcji wjazdowych - będą mogli przekroczyć granicę Norwegii. Ministerstwo Handlu i Przemysłu informuje jednak, że program będzie mieć “surowe wymagania i ograniczenia”.

Resort w komunikacie informuje, że pracodawcy będą mogli zarejestrować w systemie pracowników zagranicznych, którzy: posiadają kompetencje techniczne i którzy są absolutnie niezbędni do montażu, demontażu, przeglądu, naprawy, konserwacji lub informowania o użytkowaniu maszyn lub urządzeń technicznych. Pracownik musi posiadać umowę o pracę/kontrakt w danej firmie. Warunkiem jest również, aby praca - jak czytamy w informacji prasowej - była ściśle niezbędna do utrzymania działalności w biznesie.

Pracodawcy mogą mogą składać wnioski do norweskiego Urzędu Morskiego za pośrednictwem platformy Altinn. We wniosku pracodawca musi podać szczegóły dotyczące miejsca odbycia kwarantanny,transportu z miejsca wjazdu do miejsca kwarantanny, a także m.in. opis pracy, jaką cudzoziemiec musi wykonywać na rzecz wnioskodawcy, w jakiej branży praca jest wykonywana oraz uzasadnienie objęcia cudzoziemca wyjątkiem.



W przypadku naruszenia zasad kwarantanny lub zasad kontroli zakażeń pracownik może zostać deportowany, a pracodawca wyłączony z nowo powstałego systemu.



Przy wjeździe do Norwegii obowiązuje kwarantanna. Zasadniczo kwarantanna musi odbywać się w hotelu kwarantanny. Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii w celu wykonywania pracy lub innych zadań i które mogą udokumentować, że pracodawca udostępnia odpowiednie miejsce zamieszkania, nie mają obowiązku przebywania w hotelach kwarantanny.