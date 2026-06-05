05 czerwca 2026 09:02
Przełomowe wyroki w Norwegii. Zatrudnieni mogą odzyskać tysiące koron
Pracownicy w Norwegii muszą działać, zanim roszczenia przepadną
Pracownicy stoją więc przed wyborem. Mogą czekać na ostateczne rozstrzygnięcie albo już teraz wystąpić z roszczeniem. Problemem jest bieg terminu przedawnienia. Samo zgłoszenie żądania pracodawcy nie zatrzymuje tego terminu.
Jeśli sąd wyższej instancji uzna wyroki, pracodawcy będą zobowiązani do wypłat środków za nadgodziny.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
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Norweskie sądy czekają. Termin nadal biegnie
Część sądów wstrzymała rozpoznawanie nowych spraw. Powodem są apelacje od dwóch wcześniejszych wyroków. Znaczenie mają też prace rządowej grupy roboczej. Ma ona przygotować propozycje rozwiązań dotyczących zasad wypłacania dodatków za nadgodziny.
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