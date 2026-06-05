Przełomowe wyroki w Norwegii. Zatrudnieni mogą odzyskać tysiące koron

Pracownicy na część etatu w Norwegii mogą mieć prawo do dodatku za nadgodziny już od pierwszej dodatkowej godziny pracy. Wynika to z dwóch wyroków norweskich sądów, które zostały zaskarżone w 2026 roku. Sprawa ma znaczenie dla osób z handlu, gastronomii i sektora zdrowia, gdzie praca na część etatu jest najbardziej powszechna.

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Sprawa dotyczy osób, które w ostatnich trzech latach pracowały na część etatu i brały dodatkowe zmiany. Chodzi m.in. o handel, gastronomię i sektor zdrowia. Roszczenia pieniężne przedawniają się po trzech latach. Dlatego część pracowników już teraz kieruje sprawy do sądu.

Pracownicy w Norwegii muszą działać, zanim roszczenia przepadną W dwóch wyrokach sądów rejonowych uznano, że dodatek za nadgodziny może przysługiwać od pierwszej dodatkowej godziny. Nie dopiero po przekroczeniu pełnego etatu. Sprawy zostały zaskarżone. Według źródeł cytowanych przez E24, mogą ostatecznie trafić do Sądu Najwyższego.



Pracownicy stoją więc przed wyborem. Mogą czekać na ostateczne rozstrzygnięcie albo już teraz wystąpić z roszczeniem. Problemem jest bieg terminu przedawnienia. Samo zgłoszenie żądania pracodawcy nie zatrzymuje tego terminu.

Jeśli sąd wyższej instancji uzna wyroki, pracodawcy będą zobowiązani do wypłat środków za nadgodziny.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweskie sądy czekają. Termin nadal biegnie Adwokat organizacji Parat Sigurd Øyvind Kambestad mówi na łamach E24, że zainteresowanie sprawami jest duże. Parat ma obecnie około 20 spraw w toku. Część z nich obejmuje kilka osób z tego samego miejsca pracy. Według Kambestada chodzi teraz głównie o wniesienie pozwów, aby przerwać przedawnienie.



Część sądów wstrzymała rozpoznawanie nowych spraw. Powodem są apelacje od dwóch wcześniejszych wyroków. Znaczenie mają też prace rządowej grupy roboczej. Ma ona przygotować propozycje rozwiązań dotyczących zasad wypłacania dodatków za nadgodziny.

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Kambestad twierdzi, że próbował uzgodnić z pracodawcami zawieszenie terminu przedawnienia. Według niego pracodawcy nie chcą takich porozumień. Inne stanowisko przedstawia adwokat Geir Lippestad, który zaleca firmom zawieranie takich umów. Podkreśla, że nie oznacza to uznania roszczeń, lecz tylko zatrzymanie biegu terminu do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej. Według Lippestada sprawa może mieć duże skutki finansowe szczególnie dla gmin i podmiotów z sektora zdrowia, gdzie pracuje wielu zatrudnionych na część etatu.