Tyle zarabia się w różnych częściach Norwegii. Region może mocno zmienić wysokość pensji

Wynagrodzenia w Norwegii różnią się w zależności od regionu. Oslo ma najwyższą medianę wynagrodzeń w Norwegii. Według danych FINN.no wynosi 720 tys. NOK rocznie. Różnice między regionami sięgają nawet 94 tys. NOK.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Portal FINN.no przygotował mapę płac w czasie negocjacji wynagrodzeń. Dane mają pomóc osobom, które zmieniają pracę lub przygotowują się do rozmowy o podwyżce. Zestawienie obejmuje wszystkie typy stanowisk i regiony od Sørlandet po Finnmark. Mediana oznacza środkową wartość w uporządkowanym zestawie wynagrodzeń.

Reklama

Oslo i Rogaland z najwyższymi płacami Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w Oslo. Wynosi 720 tys. NOK rocznie. Drugie miejsce zajmuje Rogaland, gdzie mediana wynosi 690 tys. NOK rocznie.



Najniższe poziomy płac są w Østlandet (poza Oslo) oraz w Innlandet. W obu regionach mediana wynosi około 627 tys. NOK rocznie. Różnica między najwyższym i najniższym poziomem to 94 tys. NOK, co odpowiada 15 proc. w skali roku.

Region ma większe znaczenie w części zawodów FINN.no wskazuje, że wpływ miejsca pracy zależy od branży. W zawodach regulowanych układami płacowymi różnice są mniejsze. Przykładem są pielęgniarki. Podstawowe wynagrodzenie w Tromsø jest zbliżone do wynagrodzenia w Oslo.



Większe różnice widać w zawodach zależnych od rynku. Dotyczy to konsultingu, finansów i IT. W tych obszarach różnice mogą sięgać 30 proc. Według FINN.no w regionach bardziej rynkowych rozpiętość płac jest większa, a w regionach z dużym sektorem publicznym mniejsza.

Ankieta Czy odczuwasz, że region ma wpływ na życie w Norwegii? W Oslo płacą najlepiej, warto tam mieszkać Rogaland wygrywa (ropa robi swoje) W mniejszym regionie mniej zarobię, ale żyje taniej U mnie region nie robi różnicy, liczy się branża