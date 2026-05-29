Praca i pieniądze
Redakcja
|

29 maja 2026 09:11

Tyle zarabia się w różnych częściach Norwegii. Region może mocno zmienić wysokość pensji

Wynagrodzenia w Norwegii różnią się w zależności od regionu. Oslo ma najwyższą medianę wynagrodzeń w Norwegii. Według danych FINN.no wynosi 720 tys. NOK rocznie. Różnice między regionami sięgają nawet 94 tys. NOK.
Tyle zarabia się w różnych częściach Norwegii. Region może mocno zmienić wysokość pensji
. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Portal FINN.no przygotował mapę płac w czasie negocjacji wynagrodzeń. Dane mają pomóc osobom, które zmieniają pracę lub przygotowują się do rozmowy o podwyżce. Zestawienie obejmuje wszystkie typy stanowisk i regiony od Sørlandet po Finnmark. Mediana oznacza środkową wartość w uporządkowanym zestawie wynagrodzeń.
Oslo i Rogaland z najwyższymi płacami

Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w Oslo. Wynosi 720 tys. NOK rocznie. Drugie miejsce zajmuje Rogaland, gdzie mediana wynosi 690 tys. NOK rocznie.

Najniższe poziomy płac są w Østlandet (poza Oslo) oraz w Innlandet. W obu regionach mediana wynosi około 627 tys. NOK rocznie. Różnica między najwyższym i najniższym poziomem to 94 tys. NOK, co odpowiada 15 proc. w skali roku.

Region ma większe znaczenie w części zawodów

FINN.no wskazuje, że wpływ miejsca pracy zależy od branży. W zawodach regulowanych układami płacowymi różnice są mniejsze. Przykładem są pielęgniarki. Podstawowe wynagrodzenie w Tromsø jest zbliżone do wynagrodzenia w Oslo.

Większe różnice widać w zawodach zależnych od rynku. Dotyczy to konsultingu, finansów i IT. W tych obszarach różnice mogą sięgać 30 proc. Według FINN.no w regionach bardziej rynkowych rozpiętość płac jest większa, a w regionach z dużym sektorem publicznym mniejsza.

Rogaland wyróżnia się szczególnie w zawodach technicznych. FINN.no łączy to z silną pozycją branży naftowej w regionie. Dla inżynierów i elektryków wynagrodzenia są tam wyższe niż w wielu innych częściach kraju. Mediana płac elektryków w Rogaland jest o 50 tys. NOK wyższa niż w Oslo. Różnica między Oslo a obszarem Stor-Oslo wynosi 75 tys. NOK, czyli 10 proc.

Według FINN.no w zawodach regulowanych wynagrodzenie pozostaje bardziej wyrównane niezależnie od regionu. W zawodach rynkowych wybór miejsca zamieszkania może mieć bezpośredni wpływ na poziom pensji.
