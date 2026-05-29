29 maja 2026 09:11
Tyle zarabia się w różnych częściach Norwegii. Region może mocno zmienić wysokość pensji
Oslo i Rogaland z najwyższymi płacami
Najniższe poziomy płac są w Østlandet (poza Oslo) oraz w Innlandet. W obu regionach mediana wynosi około 627 tys. NOK rocznie. Różnica między najwyższym i najniższym poziomem to 94 tys. NOK, co odpowiada 15 proc. w skali roku.
Region ma większe znaczenie w części zawodów
Większe różnice widać w zawodach zależnych od rynku. Dotyczy to konsultingu, finansów i IT. W tych obszarach różnice mogą sięgać 30 proc. Według FINN.no w regionach bardziej rynkowych rozpiętość płac jest większa, a w regionach z dużym sektorem publicznym mniejsza.
Według FINN.no w zawodach regulowanych wynagrodzenie pozostaje bardziej wyrównane niezależnie od regionu. W zawodach rynkowych wybór miejsca zamieszkania może mieć bezpośredni wpływ na poziom pensji.
