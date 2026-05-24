  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

24 maja 2026 09:11

Wszyscy czekają na wyższe ceny. Nowe dane z Norwegii pokazują skalę obaw

W Norwegii rosną oczekiwania dotyczące poziomu inflacji. Wynika tak z najnowszego badania Norges Bank. Wyższej dynamiki cen spodziewają się ekonomiści, liderzy biznesu, strony rynku pracy i gospodarstwa domowe.
Komentarze (2)
Kopiuj link
Wszyscy czekają na wyższe ceny. Nowe dane z Norwegii pokazują skalę obaw
Wszystkie zainteresowane strony uważają, że inflacja wzrośnie. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Badanie obejmuje prognozy na kolejne 12 miesięcy. Wyniki za drugi kwartał są wyższe niż kwartał wcześniej. Dane pojawiają się po okresie silnych wzrostów cen energii. Ich tłem jest wojna w Iranie i sytuacja na rynku ropy.
Reklama
Przeczytaj również Polityczna presja na Norges Bank?

Co dalej z inflacją w Norwegii? Wszyscy mówią jednym zdaniem

Ekonomiści spodziewają się wzrostu cen o 3,3 proc. To o 0,5 pkt proc. więcej niż kwartał wcześniej. Przedstawiciele rynku pracy także wskazują 3,3 proc. W ich przypadku wzrost wynosi 0,4 pkt proc. Prognozy są wyższe niż w poprzednim badaniu.

Liderzy biznesu oczekują wzrostu cen towarów i usług o 4,1 proc. To o 0,2 pkt proc. więcej niż kwartał wcześniej. Badanie jest prowadzone cztery razy w roku. Tym razem oczekiwania dotyczące inflacji wzrosły we wszystkich badanych grupach.
Norweska gospodarka dostała nowy sygnał. Oczekiwania inflacyjne wzrosły we wszystkich grupach

Norweska gospodarka dostała nowy sygnał. Oczekiwania inflacyjne wzrosły we wszystkich grupachFot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Jobbleder.no – darmowa aplikacja do szybkiego tworzenia kontraktów, faktur, timelist i ofert

Twój terapeuta w Norwegii

Odpowiednik FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS

Ogłoszenia MojaNorwegia

Wszyscy czekają na wyższe ceny. Nowe dane z Norwegii pokazują skalę obaw

Ekonomiści oczekują rocznego wzrostu płac o 4,5 proc. To o 0,4 pkt proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Przedstawiciele rynku pracy podają taką samą prognozę. Również u nich wzrost wynosi 0,4 pkt proc. Wyższe oczekiwania widać też po stronie organizacji pracowniczych.

Liderzy biznesu spodziewają się wzrostu płac o 3,9 proc. To o 0,2 pkt proc. więcej niż wcześniej. Organizacje pracownicze wskazują 4,5 proc. Ich prognoza wzrosła o 0,3 pkt proc. Wśród gospodarstw domowych większość ankietowanych także oczekuje wyższej inflacji niż kwartał wcześniej.
Przeczytaj również Norweski rząd chce zmieniać budżet. Gdzie znalazł środki na nowelizację?
Badanie opublikowano po silnym wzroście cen energii. Cena ropy Brent na rynku spot wzrosła od początku roku o ponad 70 proc. Według źródła powodem jest wojna w Iranie i zamknięcie cieśniny Ormuz, co zatrzymało 20 proc. globalnego eksportu ropy. W kwietniu inflacja w Norwegii spadła do 3,4 proc. i była nieco niższa od oczekiwań.

Ankieta

Czujesz, że w Norwegii znowu wszystko drożeje?

Tak, w sklepie i na rachunkach widać od razu
Tylko paliwo/energia poszły mocno w górę
Na razie bez zmian, nie panikuję
Nie wiem
Głosy: 175
Podgląd wyników
Zobacz, gdzie przepłacasz za kredyty i karty w Norwegii
Sprawdź swoje zobowiązania w jednym miejscu i dowiedz się, co warto przeanalizować najpierw.
Sprawdź za darmo
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to są oczekiwania inflacyjne?
Jak inflacja uderzy w mój portfel?
Czy podwyżka pobije inflację?
Dlaczego ropa wpływa na ceny w NO?
Czy wzrosną stopy procentowe?
Jak oceniasz ten artykuł?
1
4
3
1
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia zaskoczona inflacją. Decyzje Norges Bank mogą być bardziej radykalne
Poradniki
Aktualności

Inflacja wraca do wyższych poziomów. Paliwa odpowiadają za nagły skok cen
Poradniki
Biznes i gospodarka

Nadchodzi zwrot w polityce pieniężnej Norwegii. Kredytobiorcy mogą zapłacić więcej już w maju
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja bez zaskoczeń, ale problem nie znika. Norges Bank może wkrótce zareagować
Poradniki
Biznes i gospodarka

Presja inflacyjna nie odpuszcza. Norges Bank może zmienić kurs jeszcze przed wakacjami
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norges Bank reaguje na kryzys. Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norges Bank podjął decyzję. Spełniły się przewidywania ekonomistów
Poradniki
Biznes i gospodarka

Zbliża się czas decyzji. Norwegia w gorszej sytuacji niż USA i strefa EURO
Poradniki
Biznes i gospodarka

Nadchodzi kolejna obniżka stóp procentowych? Norges Bank widzi słabnącą gospodarkę
Poradniki
Biznes i gospodarka

Wzrost cen w Norwegii. Inflacja jest, ale spowalnia
Reklama
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Carbonbased Lifeform
21 godzin temu
Ja pier..., wszyscy się uporali z inflacją tylko norweski rząd jednego z najbogatszych krajów świata, kręci się jak kura bez głowy. Powywieszać na latarniach.
0
Odpowiedz
Swoj
1 dzień temu
Wszysto poszlo o 50% lub wiecej tylko zarobki stoja bo maja rakie tabelki..m
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie