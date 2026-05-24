W Norwegii rosną oczekiwania dotyczące poziomu inflacji. Wynika tak z najnowszego badania Norges Bank. Wyższej dynamiki cen spodziewają się ekonomiści, liderzy biznesu, strony rynku pracy i gospodarstwa domowe.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Badanie obejmuje prognozy na kolejne 12 miesięcy. Wyniki za drugi kwartał są wyższe niż kwartał wcześniej. Dane pojawiają się po okresie silnych wzrostów cen energii. Ich tłem jest wojna w Iranie i sytuacja na rynku ropy.

Reklama

Co dalej z inflacją w Norwegii? Wszyscy mówią jednym zdaniem Ekonomiści spodziewają się wzrostu cen o 3,3 proc. To o 0,5 pkt proc. więcej niż kwartał wcześniej. Przedstawiciele rynku pracy także wskazują 3,3 proc. W ich przypadku wzrost wynosi 0,4 pkt proc. Prognozy są wyższe niż w poprzednim badaniu.



Liderzy biznesu oczekują wzrostu cen towarów i usług o 4,1 proc. To o 0,2 pkt proc. więcej niż kwartał wcześniej. Badanie jest prowadzone cztery razy w roku. Tym razem oczekiwania dotyczące inflacji wzrosły we wszystkich badanych grupach.

Norweska gospodarka dostała nowy sygnał. Oczekiwania inflacyjne wzrosły we wszystkich grupachFot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wszyscy czekają na wyższe ceny. Nowe dane z Norwegii pokazują skalę obaw Ekonomiści oczekują rocznego wzrostu płac o 4,5 proc. To o 0,4 pkt proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Przedstawiciele rynku pracy podają taką samą prognozę. Również u nich wzrost wynosi 0,4 pkt proc. Wyższe oczekiwania widać też po stronie organizacji pracowniczych.



Liderzy biznesu spodziewają się wzrostu płac o 3,9 proc. To o 0,2 pkt proc. więcej niż wcześniej. Organizacje pracownicze wskazują 4,5 proc. Ich prognoza wzrosła o 0,3 pkt proc. Wśród gospodarstw domowych większość ankietowanych także oczekuje wyższej inflacji niż kwartał wcześniej.

Badanie opublikowano po silnym wzroście cen energii. Cena ropy Brent na rynku spot wzrosła od początku roku o ponad 70 proc. Według źródła powodem jest wojna w Iranie i zamknięcie cieśniny Ormuz, co zatrzymało 20 proc. globalnego eksportu ropy. W kwietniu inflacja w Norwegii spadła do 3,4 proc. i była nieco niższa od oczekiwań.