Prawie o 200 000 więcej zatrudnionych w Norwegii w ciągu roku. Wielu to pracownicy zagraniczni

Norwegia wakatem stoi, wzrasta więc liczba osób, które znajdują zatrudnienie, informuje Centralne Biuro Statystyczne. Od II kwartału 2021 do tego samego okresu 2022 pracę znalazło o 195 tys. osób więcej, głównie tych tuż przed trzydziestym rokiem życia, a także cudzoziemców.

Wzrasta liczba kolejnych zatrudnionych na norweskim rynku pracy, podaje SSB. Tylko w ciągu roku (II kwartał 2021-II kwartał 2022) przybyło w Norwegii o 195 tys. nowych pracowników więcej niż w poprzednim okresie (II kwartał 2020-II kwartał 2021), to wzrost ok. 7 proc, wynika z najnowszych danych opublikowanych w sierpniu. Zatrudnienie między II kwartałem 2021 a II kwartałem 2022 znalazło w sumie 900 tys. osób, a łączna liczba obsadzonych stanowisk w Norwegii wyniosła 3 037 853 (dane za II kwartał 2022), wynika ze statystyk SSB.

Największy wzrost zatrudnienia odnotowano wśród osób poniżej 25 roku życia - w tej grupie wiekowej pracę znalazło 62,6 tys. osób, co daje ok. 17 proc. wzrost w porównaniu do II kwartału 2021. Gros tych osób zatrudnia się w branży hotelarsko-gastronomicznej, w której sezonowy popyt na siłę roboczą w ostatnim czasie był bardzo wysoki, tłumaczy starszy doradca w sekcji rynku pracy i płac SSB, Håvard Lien.

Imigranci zarobkowi na wagę złota

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa zaczęła rosnąć liczba zatrudnionych nad fiordami cudzoziemców, podaje SSB - od II kwartału 2021 do II kwartału 2022 liczba zagranicznych pracowników wzrosła o 23,6 tys., co stanowi wzrost o ok. 40 proc. w stosunku do tego samego kwartału poprzedniego roku.