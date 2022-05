W Norwegii czeka ponad 100 000 miejsc pracy. To najwięcej od ponad dekady

Popyt na siłę roboczą jest szczególnie wysoki w branży budowlanej. stock.adobe.com/licencja standardowa

W pierwszym kwartale 2022 r. w Norwegii było ponad 100 tys. wakatów. To najwyższy poziom od ponad dziesięciu lat. Od końcówki 2021 liczba stanowisk do obsadzenia zwiększyła się o 7 tys. Odpowiada to wzrostowi o 7,3 proc., informuje Centralne Biuro Statystyczne (SSB) w najnowszym raporcie.

– Liczba wakatów była rekordowo wysoka przez cały 2021 r. W tym kwartale obserwujemy dalszy wzrost – mówi Tonje Køber, kierownik działu rynku pracy i wynagrodzeń w SSB.

Popyt na siłę roboczą jest szczególnie wysoki w branży budowlanej. Mimo to nie powrócił do poziomu sprzed pandemii. W ubiegłym roku zapotrzebowanie na pracowników w budownictwie wzrósł bardziej niż zwykle, z normalnego poziomu w pierwszym kwartale przy 5600 wakatach. Jak jednak pokazują dane dotyczące zatrudnienia i płac, zarejestrowano mniej pracowników z zagranicy. W pierwszym kwartale 2022 w budowlance było 9300 wolnych miejsc pracy.

Jednocześnie w Norwegii obserwuje się najniższy poziom bezrobocia od 2009 roku. Dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (AKU) pokazują, że odsetek osób bez pracy spadł w tym kwartale do 3,1 proc.

Rynek ożywa po pandemii Zamknięcie społeczeństwa po wybuchu pandemii koronawirusa wpłynęło na wysoki poziom bezrobocia, a odsetek wakatów był niższy niż zwykle. W pierwszym kwartale bieżącego roku zniesiono jednak wszelkie ograniczenia związane z kontrolą emisji koronawirusa, co doprowadziło do wysokiej aktywności na rynku pracy. Świadczą o niej wzrost odsetka stanowisk do obsadzenia oraz spadek stopy bezrobocia.